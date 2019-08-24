معسكر مغلق لناشئي الصيد بالإسماعيلية

خاض فريق ناشئي الصيد مواليد ٢٠٠٥ بقيادة المدرب الشاب وليد يوسف معسكر إعداد بمدينة الإسماعيلية إستعداداً لدوري منطقة الجيزه. ومن جانبه قال وليد سيف المدير الفني للفريق أنه يسعى خلال المعسكر لزيادة الإنسجام والتجانس بين اللاعبين وتجهيزهم لخوض مباريات الدوري. يسعى خلال المعسكر لزيادة الإنسجام والتجانس بين اللاعبين وتجهيزهم لخوض مباريات الدوري. وأضاف سيف أن قطاع الناشئين بنادي الصيد يشهد طفرة كبيرة في كافة المراحل السنية تحت قيادة المخضرم أمين عرابي رئيس القطاع الذي لايدخر جهداً للنهوض بالمنظومة. يذكر أن المعسكر يستمر لمدة ١٠ ايام يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين امام الإسماعيلي، فيما ضمت القائمة ٢٦ لاعباً. كبيرة في كافة المراحل السنية تحت قيادة المخضرم أمين عرابي رئيس القطاع الذي لايدخر جهداً للنهوض بالمنظومة. يذكر أن المعسكر يستمر لمدة ١٠ ايام يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين امام الإسماعيلي، فيما ضمت القائمة ٢٦ لاعباً.

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