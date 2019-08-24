الزمالك يسجل الهدف الثاني في شبالك ديكاداها

سجل فريق الزمالك الهدف الثاني في شباك ديكاداها الصومالي، خلال المباراة التي تجمع الفريقين الان ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا. ضمن مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري ابطال افريقيا. وجاء الهدف الأول والثاني للزمالك عن طريق مصطفي محمد في الدقيقة 25 و 52. وكانت مباراة الذهاب انتهب بنتيجة 7-0 لصالح الزمالك.

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