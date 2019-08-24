الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على تألق الفرعون المصري أمام أرسنال

سلطت الصحف الإنجليزية اليوم السبت الأضواء على تألق الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول، بعد أن نجح في تسجيل هدفين أمام آرسنال في مباراة انتهت بنتيجة (3-1) ضمن الأسبوع الثالث من منافسات الدوري الإنجليزي.

وبدأ الفرعون المصري في المناسة على بطولة هداف الدوري الإنجليزي بعد أن حصل على الجائزة في الموسيمين الماضيين، حيث رفع صلاح رصيده اليوم إلي ثلاثة أهداف خلال هذا الموسم بعدما سجل في الجولة الأولى أمام نورويتش سيتي في مباراة انتهت بنتيجة (4-1) للريدز.

ويستعرض لكم الوفد عناوين الصحف الإنجليزية التي تداولت تألق صلاح أمام أرسنال:

"صلاح يتغلب على لويز"

أكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية أن محمد صلاح نجح في التغلب على ديفيد لويز مدافع آرسنال، مرتين بعدما استطاع الفرعون

أن يسجل مرتين بفضل المدافع البرازيلي.

"سجل مشرف لصلاح"

اشادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية بالنجم المصري ضمن الأعلى تقييمًا بين الفريقين بعد مستواه أمام آرسنال بحصوله على تسع درجات.

وقالت الصحيفة أن صلاح نجح في تسجيل هدفين أمام آرسنال بعد خطأ تسبب فيه المدافع البرازيلي ديفيد لويز سواء بارتكابه ضربة جزاء بعد عرقلة صلاح أو بفشله في إيقاف النجم المصري في كرة الهدف الثالث.

"صلاح نجم اليوم"

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سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على المستوى الذي ظهر عليه محمد صلاح بعدما سجل هدفين مع الريدز ليساهم في احتفاظ فريقه على قمة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة بعد ثلاث انتصارات.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن صلاح فرض نفسه كنجم اليوم بعدما تسبب في ضربة جزاء لصالح فريقه ليحولها إلى هدف كما سجل هدفًا ثانيًا من طريقة رائعة عن طريق مراوغته ديفيد لويز.

"صلاح يسجل وليفربول يهيمن"

أشادت صحيفة "ميرور" البريطانية بالمستوى وتألق محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه بعدما سجل هدفين في شباك الجانرز.

صلاح أحرج ديفيد لويز مدافع آرسنال مرتين بعدما تسبب البرازيلي في ضربة جزاء في كرة الهدف الثاني وفشل في الوقوف أمام المصري لإبعاده عن فرصة التسجيل في الهدف الثالث.

"سجل مشرف لصلاح"

نال محمد صلاح إشادة كبيرة من جانب صحيفة "إكسبريس" البريطانية حيث وضعت النجم المصري ضمن الأعلى تقييمًا بين الفريقين بعد مستواه أمام آرسنال بحصوله على تسع درجات.

الصحيفة قالت إن صلاح نجح في تسجيل هدفين أمام آرسنال بعد خطأ تسبب فيه المدافع البرازيلي ديفيد لويز سواء بارتكابه ضربة جزاء بعد عرقلة صلاح أو بفشله في إيقاف النجم المصري في كرة الهدف الثالث.