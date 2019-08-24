الإتفاق يسقط الوحدة بثنائية في الدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق السعودى فوزا مهمًا على نظيره الوحدة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب مدينة عبد العزيز

وسجل هدفي الإتفاق كلًا من فواز عوض ونعيم السيلتي في الدقيقتين 57، 96 على الترتيب.

بهذة النتيجة يحتل نادى الاتفاق المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاثة نقاط، فيمايقبع الوحدة في المركز الأخير بالمسابقة. عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى السعودى للمحترفين.وسجل هدفي الإتفاق كلًا من فواز عوض ونعيم السيلتي في الدقيقتين 57، 96 على الترتيب.بهذة النتيجة يحتل نادى الاتفاق المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي برصيد ثلاثة نقاط، فيمايقبع الوحدة في المركز الأخير بالمسابقة.



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