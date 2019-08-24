الزمالك يكتفى بهدف في مرمى ديكاداها الصومالي بالشوط الأول

اكتفى فريق الزمالك بهدف نظيف في مرمى ديكا داها الصومالي في الشوط الاول من اللقاء المقام حاليا بستاد برج العرب في اياب دور الـ64 لدوري ابطال افريقيا.
سجل الهدف مصطفى محمد في الدقيقة 25
كان لقاء الذهاب بنفس الملعب قد انتهى بفوز الزمالك 7-صفر.
الشوط الاول
بدأ الزمالك مهاجما بحثا عن فوز جديد يعزز التأهل لدور الـ32 بفضل تحركات مجدية لكريمبامبو وشيكابالا وفرجاني ساسي من الخلف كلاعب محوري.
بادر محمد حسن بتسديدة قوية مرت بجوار القائم مع تحرك جيد من حازم إمام يمينا وأرهق الدفاع وظلت العرضيات مشكلة له رغم تميزه فيها ويلعب في أجسام المدافعين ولم يستغل فارق السرعة والمهارة.
تقدم كثيرا محمود علاء رغبةفي التسجيل ويسدد في الشبكة من الخارج تليها كرة بينية من شيكابالا لمصطفى محمد ينفرد ويسدد بغرابة في القائم الأيسر وترتد للملعب من جديد.
استمر الضغط الابيض دون فاعلية على المرمى وهو الشباك ويسدد قوية فرجاني ساسي بجوار القائم
هدف للأبيض
في الدقيقة 25 ومن كرة بينية من اشرف بن شرقي لمصطفى محمد المنفرد يضع الكرة في المرمى تلمس يد حارس الممى وتتهادي نحو الشباك.
تواصل الهجوم الابيض ويسدد فرجاني ساسي تصطدم الكرة بالقائم بعد ان ضربت برأس اشرف بن شرقي وتضيع الفرصة.
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