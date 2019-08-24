غدًا.. يد الفراعنة تصطدم بالمغرب لتحديد صدارة المجموعة بدورة الألعاب الإفريقية

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب بنظيره المغربي، غدًا الأحد في تمام الواحدة ظهرًا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة بمرحلة المجموعات بدورة الألعاب الإفريقية.

شباب الفراعنة حققوا الانتصار في الجولتين الماضيتين أمام منتخبي غينيا وزامبيا، ليصطدم بالمغرب في الجولة الأخيرة لحسم صدارة المجموعة الأولى.

المنتخب المغرب يتصدر المجموعة برصيد أربع نقاط متساويًا مع الفراعنة، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف.

جدير بالذكر أن أول المجموعة الأولى يلتقي برابع المجموعة الثانية، فيما يواجه ثاني المجموعة الأولى بثالث المجموعة الثانية.