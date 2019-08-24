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ديفيد لويز يتحدث عن تألق ومراوغة محمد صلاح

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كشف البرازيلي ديفيد لويز مدافع آرسنال، عن الحوار الذي دار بينه وبين الفرعون المصري محمد صلاح نجم ، بعد المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد اليوم السبت، وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1، في

الممتاز.

وكان صلاح أحرز هدفين في المباراة، بعدما ضاعف النتيجة لفريقه من ضربة جزاء تسبب فيها ديفيد لويز، قبل أن يسجل الثالث بعد مراوغة مدافع السابق قبل

أن ينطلق بالكرة ويودعها في الشباك.

وقال لويز في تصريحات بعد المباراة عن ركلة الجزاء: : "تحدثت إلى مو وقال لي إنني لم ألمسه".

واضاف : "أظهر لي الحكم بطاقة صفراء، وبالتالي لم أستطع ارتكاب خطأ في الهدف الثالث، وهو ما تسبب في التأثير على مستواي خلال بقية المباراة".

 

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