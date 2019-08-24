المصري يفوز على كهرباء الإسماعيلية ودياً

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق كهرباء الإسماعيلية "أحد أندية الدرجة الثانية" بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ضمن استعدادات المصري لانطلاق مبارياته بالموسم الجديد والتي يستهلها بملاقاة فريق ماليندي بطل زنجبار في المباراة المقرر إقامتها أحد أيام 13 ، 14 ، 15 سبتمبر المقبل بزنجبار ضمن ذهاب مباريات الدور التمهيدي الأول من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
استغل الكابتن إيهاب جلال المباراة في الدفع بعدد كبير من لاعبيه الناشئين الذين لم يشاركوا بشكل كبير خلال المباراتين الوديتين الماضيتين أمام
وفي الشوط الثاني استطاع النيجيري أوستين أموتو ترجمة سيطرة فريقه بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الحادية عشرة واستمر الشوط الثاني على وتيرة واحدة سيطرة من جانب فريق المصري ودفاع من جانب فريق الكهرباء لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.
مثل المصري خلال الشوط الأول : أحمد عبد الفتاح لحراسة المرمى ، عبد الرحمن زين ، حسام أشرف ، أحمد لبيب ، عبد الناصر دي ماريا لخط الظهر ، أحمد خالد كارلوس ، علي حمدي كثنائي خط وسط مدافع ، فيما لعب الثلاثي مصطفى أيمن ، زياد فرج ، أيمن ندا كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أوستين أموتو ، وشهد هذا الشوط إجراء تغييرين بنزول حسن علي واسلام عطية بدلا من زياد فرج ومصطفى أيمن ، فيما دفع الكابتن ايهاب جلال مع مطلع الشوط الثاني بالثنائي حسين رجب ومحمد زكريا شيكا بدلا من أحمد خالد كارلوس وايمن ندا.
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