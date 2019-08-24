أسطورة السلة الأمريكية يتغنى بهدف صلاح الأسطوري

تغنى ليبرون جيمس، أسطورة كرة السلة الأمريكية ونجم فريق لوس أنجلوس ليكرز، بهدف النجم المصري محمد صلاح الثالث في مرمى أرسنال، واصفًا إيا بأنه آية من الجمال.



تعليق "جيمس" جاء بعد مشاركته لتغريدة حساب ليفربول التي أشادت بالهدف الرائع للجناح المصري الطائر، هداف الدوري لعامين متتاليين.

وكان موقع buzz.ie الأيرلندي قد تغنى بالهدف كذلك في المباراة التي انتهت بثلاث نقاط إضافية لفريق ليفربول في مستهل

ووصف جيمس كوكس، الصحفي الذي يغطي الدوري الإنجليزي بالموقع الأيرلندي، الهدف بإنه "آية من الجمال"، مؤكدًا أن الكرة منذ بدايتها لم تكن توحي بأن هدفًا سيُسجل ولكن مهارة صلاح صنعت كل شيء.

التقرير أشار إلى أن لعبة الهدف الثاني بدأت بالحارس أدريان، ثم نجم الوسط فابينيو، ومن ثم تمريرة على الجانب لم يكن وضعه حينها، وتمركز مدافعي أرسنال يوحيان بأن هدفًا سيُسجل، ولكن بمهارة صلاح استطاع تجاوزه، ليؤكد بأن ناتشو مونريال المدافع كان في وضعية ممتازة لإيقاف صلاح ولكنه تجاوزه هو الآخر بسرعته الهائلة، قبل أن تتهيأ الكرة على يساره المفضلة فأسكنها الشباك.



كذلك في المباراة التي انتهت بثلاث نقاط إضافية لفريق ليفربول في مستهل الدوري الإنجليزي ووصف جيمس كوكس، الصحفي الذي يغطي الدوري الإنجليزي بالموقع الأيرلندي، الهدف بإنه "آية من الجمال"، مؤكدًا أن الكرة منذ بدايتها لم تكن توحي بأن هدفًا سيُسجل ولكن مهارة صلاح صنعت كل شيء.التقرير أشار إلى أن لعبة الهدف الثاني بدأت بالحارس أدريان، ثم نجم الوسط فابينيو، ومن ثم تمريرة على الجانب لم يكن وضعه حينها، وتمركز مدافعي أرسنال يوحيان بأن هدفًا سيُسجل، ولكن بمهارة صلاح استطاع تجاوزه، ليؤكد بأن ناتشو مونريال المدافع كان في وضعية ممتازة لإيقاف صلاح ولكنه تجاوزه هو الآخر بسرعته الهائلة، قبل أن تتهيأ الكرة على يساره المفضلة فأسكنها الشباك.

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