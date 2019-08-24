مصطفى محمد يسجل الهدف الأول للزمالك أمام ديكاداها

نجح فريق الزمالك بتسجيل الهدف الأول أمام نظيره ديكاداها الصومالي، وذلك في المباراة التي تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور 64 التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. تجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن إياب دور 64 التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا. وسجل مصطفى محمد هدف الزمالك في الدقيقة 25، بتسديدة مهارية من أعلى حارس الفريق الصومالي.

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