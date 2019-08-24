يوفنتوس يستهل الدفاع عن لقب "الكالتشيو" بانتصار خارج الديار
يمن شباب نت :
السبت, 24 أغسطس, 2019 - 11:12 مساءً
استهل فريق يوفنتوس، السبت، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) بانتصار خارج الديار.
وتغلب يوفنتوس على مضيفه بارما بهدف دون رد في الجولة الأولى للمسابقة المحلية.
بذلك، انتزع يوفنتوس أول ثلاث نقاط له في بداية المشوار بالمسابقة المحلية.
بادر يوفنتوس بإحراز هدف التقدم عن طريق جورجيو كيلليني في الدقيقة 21 ليكتب رقمًا يضاف إلى رصيده متمثلًا في تسجيله لهدف في أول مباراة بالموسم لأول مرة في مسيرته الكروية.
وأصيب البرتغالي كريستيانو رونالدو بخيبة أمل في الدقيقة 34 بعدما سجل هدفًا، إلا أن حكم اللقاء اضطر للجوء إلى تقنية الفيديو (الفار) ليتم إلغاء الهدف بحجة سقوطه في مصيدة التسلل.
وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين دون أن تتغير النتيجة، ليخرج يوفنتوس فائزًا باللقاء.
المصدر: وكالات
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