رياضة | بايرن ميونخ يفتح المجال أمام ريال مدريد لضم الصفقة المميزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يفتح المجال أمام ريال مدريد لضم الصفقة المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني، عن حقيقة الأنباء المتداولة عن اقتراب البافاري من التعاقد معه مارك روكا، لاعب وسط إسبانيول الإسباني، لتعويض رحيل ريناتو سانشيز المنتقل لنادي ليل الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، أن بايرن حسم الجدل المثار حول صفقة انتقال صاحب الـ22 عامًا لصفوفه، بعدما أكد تراجعه عن ضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة، أن البافاري اكتفى باللاعبين المتواجدين داخل قائمة الفريق، دون النظر لجلب أي صفقة أخرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويبدو أن الفرنسي مايكل كويسانسي، لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني السابق، والمنتقل حديثًا لصفوف بايرن ميونيخ الألماني، سيكون بديلاً لتعويض رحيل ريناتو سانشيز.