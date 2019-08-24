رياضة | أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام بلد الوليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من زيدان بعد التعادل أمام بلد الوليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عقب تعادل فريقه اليوم أمام بلد الوليد بهدف لكل فريق في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"لا يُمكن أن نكون سعداء ، ان تتعادل مع فريق في آخر الدقائق بعد تقدمك بهدف في الدقيقة 84 شيء يُثير الغضب".

وأضاف :"شعرنا و كأننا فزنا بالدقيقة 84 , يجب أن نكون عمليين أكثر، يمكن لأي فريق أن يأتي إلى هنا ويؤذيك، يجب أن نلعب لمدة 90 دقيقة".

وتابع :"يمكن أن نكون سعداء لأننا قمنا بالعديد من المحاولات، الهدف الأول يتأخر دائمًا، علينا أن نكون أكثر إصراراً".

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وأشار :"يجب على جمهورنا تغيير تعامله مع اللاعبين ويجب أن يساعدنا أكثر، نحن بحاجة إلى جماهيرنا".

وزاد :"أعتقد أننا استحقينا النقاط الثلاث، خاصةً في الشوط الأول".

وأوضح :"كنت راضياً على ما قدمه خاميس رودريغيز في المباراة، لقد خرج لأنه عانى من بعض الآلام".

وأتم حديثه :"عليك أن تلعب بِجد أكثر للفوز بالمباريات".