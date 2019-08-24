رياضة | باريس سان جيرمان يُعطي برشلونة الفرصة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يُعطي برشلونة الفرصة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان أعطى مهلة أخيرة لفريق برشلونة الإسبانى حول التفاوض على بيع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت إذاعة " Rac1" الإسبانية أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي أعطى برشلونة فرصة لظهر الغد من أحل اقديم عرض جديد لضم نيمار هذا الصيف.

وأشرت الإذاعة ان برشلونة سيقدم لاعب الغريق الفرنسي عثمان ديمبلي ضمن الصفقة ويأمل برشلونة فى أن يعلن نيمار عن رغبته فى الرحيل لصفوف البارسا.