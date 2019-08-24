رياضة | فاران: كنا نستحق نتيجة أفضل.. والمهاجمين قدموا أداء رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران: كنا نستحق نتيجة أفضل.. والمهاجمين قدموا أداء رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني، أن فريقه لعب بشكل جيد امام ريال بلد الوليد، وكان يستحق نتيجة أفضل، كان بالإمكان التسجيل مُبكرًا.

وقال فاران خلال تصريحات صحفية بعد التعادل 1-1 أمام بلد الوليد: "المُهاجمين قدموا اداء رائع. كان ينقصنا الحده في اللمسه الأخيره".

واختتم: "في كرة القدم، تسير الأمور بسرعةٍ كبيرة. أنا أرى المجموعة في حالةٍ جيدة وتركز على تحقيق أهدافنا".