رياضة | صحيفة فرنسية تكشف: برشلونة يقدم العرض الأفضل لضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة فرنسية تكشف: برشلونة يقدم العرض الأفضل لضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أنه يحاول نادي برشلونة الإسباني إقناع نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي بالإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في عملية تبادل مع نيمار جونيور دا سيلفا، لكنهم يشككون بمسألة الشراء الاجباري في نهاية الاعارة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، فإنه تُمارس حاشية النجم البرازيلي نيمار ضغطًا على نادي برشلونة، حتى يكون العرض جذاباً هذه المرة.

وأوضحت التقارير أنه يدور العرض حول مبدأين: ستكون اعارة مدفوعة الأجر وسيتم تضمين لاعب واحد على الأقل في الصفقة لكن مع ذلك فإن البارسا متردد بـ خيار الشراء التلقائي.

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وأصيب ديمبيلي هذا الأسبوع للمرة السادسة خلال عامين في الفخذ مفضلاً رؤية والدته في رين بدلاً من طلب العلاج.

الجدير بالذكر ان نادي برشلونة يغطي أسلوب حياته الذي لا يفي بمتطلبات المستوى العالي، وبالتالي يسعى إلى التخلص منه لمصلحة باريس سان جيرمان.

وعلى ذلك فإن 40 مليون يورو على الفور، و 170 مليون يورو في غضون عام واحد وفي الوقت نفسه عثمان ديمبلي هدية ! إنه بلا شك أفضل عرض سيقدمه نادي برشلونة هذا الصيف إذا كان هذا هو الخيار الذي تم اختياره.