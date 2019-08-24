رياضة | قائد ليفربول: هدفنا هو تحقيق الفوز فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد ليفربول: هدفنا هو تحقيق الفوز فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هندرسون لاعب وسط فريق ليفربول أن أداء فريقه في مباراة اليوم أمام أرسنال والتي فاز فيها بثلاثة أهداف مقابل هدف كان جيدًا، معبرًا عن سعادته بتحقيق فريقه للفوز.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"بشكل عام كان الأداء جيداً ، نشعر بالإحباط قليلاً بسبب إستقبال هدف ، ولكننا بشكل عام نحن سٌعداء بالفوز والحصول على النقاط الثلاثة".

وحول وصوله للمباراة رقم ١٠٠ كقائدًا للريدز قال :"لا أهتم حقاً لهذا الأمر ، الأمر الأهم هو تقديم الأداء وتحقيق الفوز".

وواصل :"نٌريد أن نٌخطو على العشب إسبوعياً وهدفنا هو التركيز وتحقيق الفوز، هذا ما نضع كامل تركيزنا عليه في الوقت الحالي".