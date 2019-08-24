رياضة | فاران: افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران: افتقدنا للدقة في اللمسة الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد أن فريقه كان يستحق نتيجة أفضل في مباراة اليوم أمام بلد الوليد، والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال فاران عقب المباراة :"قدّمنا مباراة جيدة وكنا نستحق نتيجة أفضل، كان بإمكاننا التسجيل في وقت مبكر".

وأضاف :"الهجوم قدّم أداءً جيدًا جدًا، كنا نفتقر فقط للدقة في اللمسة الأخيرة".

وواصل :"في كرة القدم، تسير الأمور بسرعةٍ كبيرة. أنا أرى المجموعة في حالةٍ جيدة وتركز على تحقيق أهدافنا".