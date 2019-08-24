رياضة | ماتيب: سعيد في التسجيل أمام أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيب: سعيد في التسجيل أمام أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر ماتيب مدافع فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على أرسنال بنتيجة ٣-١ ونجاحه في إحراز الهدف الأول لفريقه في اللقاء.

وقال ماتيب عقب نهاية المباراة :"آمل أن يكون الهدف ذلك مٌجرد البداية ، أنا سعيد جداً بالتسجيل ، آمل أن أٌسجل المزيد في الأسابيع القليلة القادمة".

وتابع :"لا نٌريد التحدث كثيراً بعد الإنتهاء من المباريات الثلاثة الأولى ، ولكننا الآن نتطلع لمواجهة بيرنلي في المباراة المٌقبلة".