رياضة | ألميريا يتعادل مع راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني "الدرجة الثانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألميريا يتعادل مع راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني "الدرجة الثانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، موقعة فريقي ألميريا وراسينغ سانتاندير، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور الدرجة الثانية الإسباني.

افتتح عبد الكريم بودا التسجيل لراسينغ سانتاندير في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة تمكن سيكو كاساما من احراز هدف التعادل لألميريا.

رفعه ألميريا رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط في المركز الثاني متخلفًا بفارق نقطتين خلف قادش المتصدر، فيما حصد راسينغ سانتاندير أول نقطة له في الدوري.