رياضة | فالفيردي يُطالب جريزمان بإخراج النسخة الأفضل منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُطالب جريزمان بإخراج النسخة الأفضل منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إلى أنه يريد من لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان المشاركة اكثر في المباريات لانه عندما يلمس الكرة يكون حاسماً.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: "لم نرى الأفضل من جريزمان في السان ماميس".

وأصاف: "مع ميسي لا شيء تغير. إذا لم يكن 100٪ فإننا لن نخاطر به".

وواصل: "فيدال في الهجوم ؟ نريد لاعبين يسجلون الاهداف وبالغيابات التي لدينا كل شيئ متوقع !". Advertisements