رياضة | فالفيردي يُطالب جريزمان بإخراج النسخة الأفضل منه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يُطالب جريزمان بإخراج النسخة الأفضل منه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، إلى أنه يريد من لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان المشاركة اكثر في المباريات لانه عندما يلمس الكرة يكون حاسماً.
وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ريال بيتيس: "لم نرى الأفضل من جريزمان في السان ماميس".
وأصاف: "مع ميسي لا شيء تغير. إذا لم يكن 100٪ فإننا لن نخاطر به".
وواصل: "فيدال في الهجوم ؟ نريد لاعبين يسجلون الاهداف وبالغيابات التي لدينا كل شيئ متوقع !".
وأكمل: "بيكيه 500 مُباراة مع البارسا . . هو رقم كبير بالنسبة له و للفريق, انه امر رائع, انه لاعب مهم جداً بالنسبة لنا !".
واستطرد: "بيكيه لاعب تاريخي في نادي برشونة وانا قلق فقط بشأن جاهزيته للغد".
وأردف: "في الشوط الثاني من لقاء بيلباو كنا نلعب في منطقتهم وهم يدافعون، وكنا نحاول التسجيل من أجل الفوز لكن بيلباو سجلوا في الـ 90 هدفاً جميلاً".
وكشف مدرب البارسا: "لدينا 8 لاعبين خط وسط وعلى احدهم ان يبقى خارج القائمة".