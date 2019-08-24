رياضة | العرض المُخيف.. برشلونة يقدم عرضًا مجنونًا لخطف نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرض المُخيف.. برشلونة يقدم عرضًا مجنونًا لخطف نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا خياليًا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا جديدًا إلى باريس سان جيرمان من اجل نيمار "لا يمكن أن يرفض".

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وأشارت الصحيفة أن عرض برشلونة الجديد يتضمن الإستغناء عن لاعبان للنادي الباريسي قيمتهما 100 مليون يورو، بالإضافة لدفع مقابل مالي كبير من أجل الحصول على خدمات "نيمار".

وأوضحت الصحيفة أن نادي برشلونة سوف يقدم عرضه الجديد لضم "نيمار" إلي باريس سان جيرمان يوم الاثنين القادم علي أقصي تقدير.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد رفض عرضين سابقين لبرشلونة لضم "نيمار".