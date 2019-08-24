رياضة | إيمري يتحدث عن الخسارة بالثلاثة أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يتحدث عن الخسارة بالثلاثة أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تفاؤله لمستقبل الفريق رغم الخسارة في مباراة اليوم أمام ليفربول بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وقال إيمري عقب المباراة :"الفريق أظهر شخصية جيدة في مباراة اليوم، خطوة أخرى نريد القوم بها، نحن متفائلين".

وأضاف :"نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة لكن مشاهدة أداء بعض اللاعبين يجعلك متفائلاً".

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