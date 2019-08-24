رياضة | إيمري يتحدث عن الخسارة بالثلاثة أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري يتحدث عن الخسارة بالثلاثة أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال تفاؤله لمستقبل الفريق رغم الخسارة في مباراة اليوم أمام ليفربول بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال إيمري عقب المباراة :"الفريق أظهر شخصية جيدة في مباراة اليوم، خطوة أخرى نريد القوم بها، نحن متفائلين".
وأضاف :"نشعر بخيبة أمل بعد الخسارة لكن مشاهدة أداء بعض اللاعبين يجعلك متفائلاً".
وتابع :"نحتاج للتحسن اكثر بالاستحواذ والتثبت عند الضغط العالي".
وواصل :"أعتقد اننا قلصنا الفارق مع ليفربول مقارنةً بالعام الماضي لكن حاليًا لازال هذا لا يكفي".
وأشار :"بيبي وغندوزي قاموا بمباراة جيدة، سيبا كافح أكثر من المباراة السابقة وهذه تجربة جيدة أخرى له".