رياضة | كلوب: هدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال "مُذهل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: هدف صلاح الثالث في مرمى أرسنال "مُذهل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالمصري محمد صلاح في مرمى أرسنال في المباراة التي انتهت لصالح الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال كلوب عقب نهاية اللقاء :"أعتقد بإن قرار ركلة الجزاء كان واضحاً تماماً ، أما الهدف الثالث لـ [ مو ] كان مٌذهلاً ".

وأشار :"هويتنا هي الكثافة وقد أظهرنا ذلك بشكل رائع اليوم".

وتابع :"ما قٌمنا به في المباريات الأربعة الأولى رائع جداً ، الناس يتحدثون حول دفاعنا بشكل أو بآخر ، ولكن غالبية الأحيان لم يكن لدينا أي شيئ لنفعله ، ولكن الأمر هو كيف علينا أن نٌظهر رد الفعل في بعض المواقف المٌعينة".