رياضة | الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ترفض قبول استقالة ثروت سويلم قبل كشف الحساب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجمعية العمومية لاتحاد الكرة ترفض قبول استقالة ثروت سويلم قبل كشف الحساب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد الطويلة رئيس اللجنة المفوضة من قِبل الجمعية العمومية بالإتحاد المصري لكرة القدم أن الجمعية العمومية ترفض قبول إستقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم.



وتابع "الطويلة" أن هذه الإستقالة غير معروف أسبابها ، وإذا كان وراء هذه الإستقالة ضغوط خارجية لابد من معرفتها للجمعية العمومية.

وإتهم رئيس للجنة المفوضة ثروت سويلم بأنه ساهم وساعد لجنة عمرو الجنايني على إظهار كرة القدم المصرية بشكل سئ أمام الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) ، كما أظهر الكرة المصرية إنها بحالة إستثنائية.



وقال محمد الطويلة أن الجمعية العمومية لن تقبل بإستقالة المدير التنفيذي للإتحاد المصري لكرة القدم إلا بعد الحصول على كشف حساب للفترة الماضية بالإتحاد وإخلاء الذمة المالية ، وكذلك تقديم تقرير عن إستقالات مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق وأسباب تقديمها.



وطالب "الطويله" ثروت سويلم بإثبات حسن نوياه تجاه الجمعية العمومية بالتراجع عن الإستقالة ، حيث تعطي له اللوائح الحق في الرجوع عن الإستقالة في خلال أسبوع من تقديمها.



وإختتم "الطويلة" أنه في حالة تخلي ثروت سويلم عن مسئوليته بتبيض وجه الكرة المصرية وعدم إظهارها بالفراغ الإداري ليسمح للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل ، سيكون من وجهه نظر الجمعية العمومية في وضع الغير أمين علي مصالحها ومصلحة الكرة المصرية.