اونلاين | fel3arda مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة جوول يلا شوت ماتش الزمالك اليوم بجودة متعددة

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مشاهدة البث المباشر لمواجهة فريق الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا YALA SHOOOT PLUS.

كورة لايف ويأتي التشكيل المتوقع لفريق الزمالك خلال المباراة :-

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محمد أبو جبل - عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - مصطفى محمد.

يلا شوت حصري وحقق الزمالك انتصار كبير في مباراة الذهاب جعله يريح بعض نجومه في مباراة الإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بنتيجة 7-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية KOORA LIVE.

كورة جول وتعد هذة هي المباراة الأولى لفريق الزمالك تحت قيادة مدربه الجديد ميتشو، حيث أدار طارق يحيى مباراة الذهاب بين الفريقين KOORA STAR تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب.