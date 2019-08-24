اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم يلا شوت kora star يوتيوب اون لاين بدون تقطيع yalla عالنت

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رابط مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك و ديكاداها الصومالي كورة اون لاين online اليوم السبت ، ضمن مبارايات إياب الدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا، على ملعب برج العرب ، بث مباشر مباراة الزمالك وديكاداها koooragoal ، وحقق الزمالك فوز ساحق في مباراة الذهاب بسباعية نظيفة، ويدخل الزمالك المباراة تحت القيادة الفنية الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأبيض والذي يسعى لانطلاقة قوية مع القلعة البيضاء في ظل التعاقد مع العديد من النجوم في مقدمتهم اشرف بن شرقي ومحمد أو ناجم.

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موعد مباراة الزمالك وديكاداها والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الزمالك وديكاداها بطل الصومال في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة ديكاداها .

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حراسة المرمى : محمد ابو جبل.

خط الدفاع : عبدالله جمعة- محمود علاء- محمد عبد الغني- حمدي النقاز.

خط الوسط: محمود عبدالعزيز- فرجاني ساسي- يوسف أوباما- شيكابالا.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي- مصطفى محمد.

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