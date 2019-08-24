اونلاين | ZAMALEK yalla مباشرة: بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت kora online موبايل ماتش الزمالك اليوم رابط مباشر

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم يلا شوت kora star يوتيوب اون لاين بدون تقطيع، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقى كلاً من الفريقين في تمام التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيكون مطالب الزمالك وسط جماهيره التي سوف تحضر بمعدل 10 ألاف شخص، ان يقدم أداء قوى والفوز بنتيجة كبيرة من الأهداف خاصة ان المنافس سهل للغاية، مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة لايف.

كورة أونلاين تابع البث المباشر لمواجهة فريق الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا GOAL KOORA.

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جول كورة وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك مع فريق ديكاداها في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة أون سبورت KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، وسجل الوافد الجديد اشرف بن شرقي هاتريك خلال تلك المباراة YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ويريد المارد الأبيض في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، من أجل إعادة تلك البطولة إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب سنوات عديدة، حتى إحراز لقب الكونفدرالية في الموسم الماضي KOORA LIVE.