اونلاين | رابط TIME SPORTS مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة جوول يلا شوت ماتش الزمالك جودة عالية

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يقدم الخليج 365 الرياضي خدمة مشاهدة البث مباشر لمباراة الزمالك و ديكاداها كورة لايف اليوم السبت ٢٤ اغسطس ، في عودة الدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا، ويسعى الزمالك للفوز بلقاء اليوم وتجريب العديد من العناصر الجديدة التي تعتقد معها الابيض خلال الميركاتو الصيفي .

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موعد مباراة الزمالك و ديكاداها والقنوات الناقلة لها

تقام مباراة الزمالك و ديكاداها بطل الصومال في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت مدينة أبوظبي، وتذاع المباراة على قناة اون سبورت.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة ديكاداها .

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حراسة المرمى : محمد ابو جبل .

خط الدفاع : عبدالله جمعة - محمود علاء- محمد عبدالغني- حمدي النقاز.

خط الوسط: فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - مصطفى محمد

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متابعة مباراة الزمالك و ديكاداها بث مباشر لحظة بلحظة الاسطورة لايف، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر كورة اون لاين ضمن مبارايات لقاء العودة للدور التمهيدي الاول لبطولة دوري ابطال افريقيا .