اونلاين | تابع لايف ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة جول FILGOAL يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الزمالك رابط سريع

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كورة أونلاين تابع البث المباشر لمواجهة فريق الزمالك ضد فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات إياب دور ال64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا GOAL KOORA.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك مع فريق ديكاداها في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تذاع عبر قناة أون سبورت KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس ونجح فريق الزمالك في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة سبعة أهداف نظيفة، وسجل الوافد الجديد اشرف بن شرقي هاتريك خلال تلك المباراة YALA SHOOOT PLUS.

كورة ستار ويريد المارد الأبيض في تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، من أجل إعادة تلك البطولة إلى خزائن القلعة البيضاء بعد غياب سنوات عديدة، حتى إحراز لقب الكونفدرالية في الموسم الماضي KOORA LIVE.