اونلاين | NEW: رابط مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت kora online موبايل ماتش الزمالك اليوم مباشر كورة اونلاين يوتيوب ON HD1

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سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة استعراضية بين الزمالك ونظيره ديكاداها الصومالي اليوم السبت 24 – 8 – 2019 على ملعب "برج العرب"، في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، شاهد بث مباشر KORA GOAL مباراة الزمالك اليوم بدون تقطيع.

تبدأ مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم متابعة البث التلفزيوني لمباراة الزمالك اليوم عبر قناة أون سبورت، وتايم سبورت، بتعليق عربي مميز، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك YALL LIVE.

ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

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خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود الونش ، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز

خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، شيكابالا ، كريم بامبو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

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