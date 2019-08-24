اونلاين | YOUTUBE - ON SPORTS HD 1مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة جوول يلا شوت ZAMALEK NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر YOUTUBE - ON SPORTS HD 1مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة جوول يلا شوت ZAMALEK NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية لقاء الزمالك اليوم أمام ديكيداها بطل الصومال ضمن مباريات الإياب للدور التمهيدى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسيقام اللقاء فى تمام التاسعة مساءاً بتوقيت مصر والعاشرة مساءاً بتوقيت السعودية وسيذاع عبر قناة On Sport، ويمكنكم متابعة البث المباشر والحصري عبر الخليج 365 الرياضي بث حى دون تقطيع Koora Star.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك كالأتى :

حراسة المرمى : محمد عواد

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خط الدفاع : محمد عبد الشافى، محمود الونش ، محمد عبد الغنى، حمدى النقاز

خط الوسط :محمد حسن، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، شيكابالا ، كريم بامبو

خط الهجوم : أشرف بن شرقي

ويمكنكم متابعة الزمالك وديكيداها الصومالى Kora LIVE، وفاز الزمالك فى لقاء الذهاب بسبعة أهداف دون رد.. تابع المباراة الأولى للمدير الفتى الجديد الشربي ميتشو سريدوفيتش Yalla Shoot.