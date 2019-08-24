اونلاين | رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة لايف COOL KORA D رابط ماتش الزمالك يوتيوب سبورت متعدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة لايف COOL KORA D رابط ماتش الزمالك يوتيوب سبورت متعدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر kora star، للاستمتاع عبر كورة أون لاين، عندما يستضيف ستاد “برج العرب”، في المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره ديكاداها الصومالي، ضمن إطار إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق المبارة بينهما في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT HD، شاهد المباراة بث مباشر كورة اون لاين kora online.

مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها حصريًا KORA GOAL، ومن المتوقع أن يبدأ الفارس الأبيض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحازم إمام. Advertisements خط الوسط: محمد حسن وفرجاني ساسي وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويسعى الزمالك لتأكيد فوزه إيابًا بعد تغلبه في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون رد، يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS.

بينما يتطلع ديكاداها بطل الصومال لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد قطبي الكرة المصرية، ليودع البطولة بفوز معنوي، بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر kora live، ويذكر أن الزمالك نجح في التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد تغلبه في المباراة النهائية على نهضة بركان المغربي، في الموسم الماضي.