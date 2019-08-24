اونلاين | أونلاين NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع II7SRY

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أونلاين NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر KORA STAR كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع II7SRY والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمواجهة الزمالك ضد ديكاداها KOORA GOAL، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره ديكاداها الصومالي، في مباراة مرتقبة بينهما على ملعب “برج العرب”، في إطار إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها حصريًا KOORA ONLINE، عند انطلاقها في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر للمباراة عبر COOLKORA، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمي: محمد عواد

في الدفاع: عبدالله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، النقاز

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في الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، شيكابالا

في الهجوم: بن شرقي، عمر السعيد.

ويمكنكم متابعة المباراة حصريًا فور انطلاقها عبر “الخليج 365 الرياضي” بث مباشر للمباراة، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد ديكاداها بث مباشر yalla shoot.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية أفريقيًا، بعدما حقق فوزًا غاليًا في مباراة الذهاب بسبعة أهداف دون مقابل، للاستمتاع بالبث المباشر كورة ستار kora star.

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS، ويتطلع الفارس الأبيض لمواصلة إسعاد جماهيره في ظل الصفقات الجديدة التي قام النادي بالتعاقد معها.