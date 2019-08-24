اونلاين | يلا شوت - ON SPORRS مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر kora live كورة جول رابط ماتش الزمالك ZAMALEK PLUS

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تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية اليوم السبت 24 أغسطس 2019 إلى ستاد برج العرب بالأسكندرية في تمام التاسعة مساءً لمتابعة مباراة ديكاداها الصومالي والزمالك.

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التشكيل المتوقع للزمالك سيكون كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

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الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي محمد حسن

الهجوم : شيكابالا وبن شرقي والسعيد

ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة ديكاداها والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي و On Sport

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