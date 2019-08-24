اونلاين | يلا شوت NoW - YouTube مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر| كورة لايف | أونلاين | كورة ستار | رابط ماتش الزمالك NWE

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك امام ديكاداها الصومالي كورة لايف kora live الجمعة 22/8/2019 ويسعى الزمالك في الفوز على بطل الصومال في دوري ابطال افريقيا يواجه الزمالك فريق ديكا داها الصومالي اليوم في ابطال افريقيا على اون سبورت KORA ONLINE كورة اون لاين يقدم افجر الرياضي مباراة الزمالك امام ديبكاهاا الصومالي بطل الصومال في دوري ابطال افريقيا يواجه الزمالك بقيادة طارق يحي فريق بطل الصومال ومعه اشرف بن شرقي كورة لايف KORA LIVE.

وكانت المباراة الأولى بها تألق عدد من نجوم الفريق أبرزهم محمود عبدالخالق شيكابالا وأشرف بن شرقي yalla shoot live يحل نادي ديكيداها الصومالي ضيفًا على نادي الزمالك يوم السبت المقبل باستاد برج العرب في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا kora live.

التشكيل المتوقع للزمالك امام ديكاداها yalla shoot

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في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، محمد عبد الغني، حمدي النقاز

في خط الوسط: محمد عبد العزيز ، محمد حسن، يوسف اوباما

في خط الهجوم : أشرف بن شرقي ،عمر السعيد، أحمد سيد زيزو