اونلاين | يلا شوت NEW PLUS: بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها يلا شوت kora online رابط ماتش الزمالك اليوم مباشر جودة متعددة

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يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الزمالك امام ديكاداها الصومالي يلا شوت كورة YALLA SHOOT KORA الجمعة 22/8/2019 ويبدأ نادي الزمالك مشوراه الإفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ64 أمام فريق ديكاداها الصومالي كوؤة ستار KORA STAR في مباراة الذهاب التي ستلعب على أرض مصر وكذلك العودة بعد طلب مسؤلو نادي ديكاداها من نادي الزمالك التكفل بتكاليف الاقامه والتنقل نظراً لعدم قدرتهم على ذلك وستكون مواجهة صعبة على الفريق ديكاداها الصومالي كورة لايف KORA LIVE.

وحقق الزمالك الفوز ذهابًا بسبعة أهداف دون رد.

وشهدت المباراة الأولى تألق عدد من نجوم الفريق أبرزهم محمود عبدالخالق شيكابالا وأشرف بن شرقي yalla shoot live يحل نادي ديكيداها الصومالي ضيفًا على نادي الزمالك يوم السبت المقبل باستاد برج العرب في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا kora live.

في حراسة المرمى: محمد عواد

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في خط الدفاع: محمد عبد الشافي ، محمود علاء ، محمد عبد الغني، حمدي النقاز

في خط الوسط: محمد عبد العزيز ، محمد حسن، يوسف اوباما

في خط الهجوم : أشرف بن شرقي ،عمر السعيد، شيكابالا

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