اونلاين | يلا شوت neW مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الزمالك اليوم بدون تقطيع Shikabala

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت neW مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي بث مباشر yalla shoot كورة لايف الزمالك اليوم بدون تقطيع Shikabala والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا شوت Liverpool vs Arsenal حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين وتنطلق المباراة التى تجمع الفريقين فى توقيت الساعة السادسة والنصف بتوقيت فى مصر وهو يوافق السابعة والنصف مساء بتوقيت فى السعودية.
مشاهدة مباراة ليفربول مع آرسنال فى بث مباشر ضمن منافسات الاسبوع الثالث من البريميرليج فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من الفريقين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى جدول البطولة الانجليزية ويمكن مشاهدة مباريات اليوم بدون تقطيع من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف .
بطولة الدورى الانجليزى – الجولة الثالثة
Liverpool vs Arsenal
مباراة ليفربول مع آرسنال
توقيت 18:30 فى القاهرة
توقيت 19:30 فى السعوديةنتيجة مباراة الذهاب تمكن نادي الزمالك من وضع قدمًا في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على ديكاداها بنتيجة 7/0، في مباراة شهدت تألق نجوم الفريق وعلى رأسهم الوافد الجديد المغربي أشرف بن شرقي.