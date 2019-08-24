اونلاين | يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر koooragoal كورة لايف رابط ماتش الزمالك zamalek live

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بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها اليوم يلا شوت kora star يوتيوب اون لاين بدون تقطيع، في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث يلتقى كلاً من الفريقين في تمام التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيكون مطالب الزمالك وسط جماهيره التي سوف تحضر بمعدل 10 ألاف شخص، ان يقدم أداء قوى والفوز بنتيجة كبيرة من الأهداف خاصة ان المنافس سهل للغاية، مباراة الزمالك وديكاداها بث مباشر كورة لايف.

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يلا شوت مباراة الزمالك ووديكاداها بث مباشر، الصربى ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو” المدير الفني الجديد للزمالك سيقود الفريق اليوم في مواجهة ستكون سهلة، وستكون فرصة للتعرف على الفريق وإيجاد حل للتجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبين القدامى، ويعود ساسي للمشاركة في لقاء اليوم كما هناك أنباء على مشاركة حارس المرمى القادم من سموحة محمد أبو جبل بشكل أساسي في تلك المواجهة.

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مباراة الزمالك بث مباشر على اون سبورت، الزمالك يسعى بصفقاته التي على رأسها بن شرقي وشيكابالا أن يكون مختلفاً هذا الموسم، ويلعب الزمالك هذا الموسم على العديد من المحاور، مثل كاس مصر المستمرة من الموسم الماضي، وكاس الموسم الحالي، وكاس السوبر المصري وكاس السوبر الأفريقي بالإضافة إلي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري الذي سوف يبدأ في سبتمبر، لذلك سيكون على المدرب الصربي الكثير من العمل للوصول إلي التشكيلة المثالية.

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