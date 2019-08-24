شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة ديكاداها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، تشكيل مباراة الإياب أمام ديكاداها، بطل الصومال، في دور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا، والتي تقام على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في التاسعة مساء اليوم. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: في حراسة المرمي: محمد أبوجبل Advertisements في خط الدفاع: حازم إمام – محمد عبدالغنى – محمود علاء – عبدالله جمعة في خط الوسط: محمد حسن – فرجاني ساسي – شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي في خط الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على دكة البدلاء كل من محمد عواد حارس مرمى – عمر السعيد – محمود الونش – يوسف أوباما – حمدى النقاز – محمد عبدالشافي- محمود عبدالعزيز.

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