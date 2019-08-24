شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود ليفربول لإسقاط أرسنال بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، هدفين في مرمى أرسنال الإنجليزي، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنهى ليفربول الشوط الأول متقدمًا بهدف على أرسنال سجله المدافع الكاميروني جوال ماتيب في الدقيقة 41 من خلال رأسية بعد ركنية لعبها أرنولد من الجانب الأيمن، استقبلها المدافع الكاميروني في شباك أرسنال.

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ونجح الدولي المصري في تسجيل هدفين بالشوط الثاني من المباراة من خلال ركلة جزاء تحصل عليها وسددها في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وفي هجمة مرتدة، تسلم محمد صلاح الكرة في وسط ملعب أرسنال وراوغ اللاعب ديفيد لويز وانطلق مسرعًا على مرمى أرسنال وسددها أرضية على يمين الحارس مسجلًا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 85، استطاع لوكاس توريرا تقليص النتيجة وسجل هدف أرسنال الوحيد.

بتلك النتيجة تصدر ليفربول جدول المسابقة مبكرًا برصيد 9 نقاط، وجاء أرسنال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.