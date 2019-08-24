الارشيف / اخبار الرياضه

ريال مدريد يتعثر أمام بلد الوليد

0 نشر
على احمد 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

90dad7f2ed.jpg
ريال مدريد يتعثر أمام بلد الوليد

كتب

على احمد

سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 ضد ضيفه بلد الوليد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر . سجل لريال مدريد، كريم بنزيما في الدقيقة 82، بينما أحرز سيرجي جوارديولا هدف بلد الوليد في الدقيقة 88. وبهذا التعادل، يحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بلد الوليد ثالث الترتيب.


Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يتعثر أمام بلد الوليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا