- 1/2
- 2/2
Advertisements
السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
أنهى نادي الشباب، عقدة طويلة لازمته في مواجهة الفتح، وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.
وحقق الشباب، فوزًا مقنعًا على الفتح، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحقق الشباب، أول فوز على الفتح، في مسابقة الدوري، بعد 5 مباريات بين الفريقين في مسابقة الدوري، اكتفى خلالها بـ3 تعادلات، مقابل هزيمتين.
ويعود الفوز الأخير للشباب على الفتح، قبل مباراة اليوم، إلى 29 أكتوبر 2016، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لموسم 2016-2017.
ووقتها، فاز الشباب على الفتح، بهدفين دون رد، سجلهما كل من هيبرتي وعبدالله الفهد.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يحقق فوز على الفتح في مباراة ماراثونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.