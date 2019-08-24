الشباب يحقق فوز على الفتح في مباراة ماراثونية

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السبت 24 أغسطس 2019

كتب على احمد

أنهى نادي الشباب، عقدة طويلة لازمته في مواجهة الفتح، وذلك بعد الفوز عليه مساء اليوم السبت، في الدوري السعودي للمحترفين.



وحقق الشباب، فوزًا مقنعًا على الفتح، بهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وحقق الشباب، أول فوز على الفتح، في مسابقة الدوري، بعد 5 مباريات بين الفريقين في مسابقة الدوري، اكتفى خلالها بـ3 تعادلات، مقابل هزيمتين.

ويعود الفوز الأخير للشباب على الفتح، قبل مباراة اليوم، إلى 29 أكتوبر 2016، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، لموسم 2016-2017.

ووقتها، فاز الشباب على الفتح، بهدفين دون رد، سجلهما كل من هيبرتي وعبدالله الفهد.