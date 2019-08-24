محمد صلاح يسجل ثنائية ويقود الريدز للفوز على آرسنال

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السبت 24 أغسطس 2019
كتب
على احمد
حقق فريق ليفربول الإنجليزي الفوز على نظيره أرسنال بنتيجة 3-1 خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
جاء الهدف الأول عبر الكاميروني جويل ماتيب فى الدقيقة 40 من خلال ضربة رأسية إثر ضربة ركنية، لينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة، وفي بداية الشوط الثاني حصل محمد صلاح على ركلة جزءا بعد أن جذبه دافيد لويز مدافع أرسنال من قميصه، ليسددها الفرعون المصري مسجلا ثاني أهداف اللقاء فى الدقيقة 49، وفي الدقيقة 59 سجل محمد صلاح هدفا عالميا، بعدما انطلق بالكرة من تمريرة فابينيو من منتصف الملعب بمراوغة لدافيد لويز وانطلق من الجانب الأيمن كعادته ليسددها في الزاوية البعيدة مسجلا الثاني له والثالث لفريقه، وفى الدقيقة 84 ووسط غفلة من مدافعي ليفربول، ونجح لوكاس توريرا فى تسجيل هدف الشرف للجانرز لتنتهي المباراة 3-1 للريدز.
وحافظ ليفربول على صدارة الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة في 3 مباريات برصيد 9 نقاط، بينما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في الوصافة.
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