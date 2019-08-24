التعادل السلبي يحسم ديربي سدير بين الفيصلي والفيحاء

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السبت 24 أغسطس 2019

انتهى ديربي سدير، الذي جمع بين الفيصلي والفيحاء، بالتعادل السلبي 0-0، في اولى لقاءات الفريقين بدوري كاس الامير محمد بن سلمان، في مباراة متواضعة المستوى، وليكون هذا هو اول تعادل في الدوري هذا الموسم، وبهذا رفع الفريقين رصيدهما من النقاط الى نقطة واحدة.



الشوط الأول بدأ بشكل بطيء، ولم تسنح فرص كثيرة في الشوط، حيث كلنت الفرصة الاولى فيصلاوية في الدقيقة 23، من تسديدة كم خلرج الـ18 للاعب الفيصلي لويزينهو، ولكن حارس الفيحاء عامر شفيع تصدى لها.

خالد الكعبي هو الآخر حاول التسجيل، في الدقيقة 33، بعد كرة بينيه جميلة تلقاها من لويزينهو، ولكنه سدد الكرة خارج الشباك.

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فرصة الفيحاء الاخطر في الشوط لنجمه روني فرنانديز، بعد كرة رأسية جميلة، تصدى لها مصطفى ملائكة. الشوط الثاني، كانت افضليته للفيحاء، ولم يجري شاموسكا مدرب الفيصلي اي تغير طوال المباراة، وتقدم الفيحاء بشكل خجول، ولكن الاخطاء أثرت بشكل مباشر على المباراة.

اخطر فرص الشط الثاني كانت في الدقيقة 72، للاعب روني فرنانديز، الذي تلاعب بدفاع الفيصلي وسدد كرة تمكن مدافع الفيصلي ايغور روسي من ابعادها.

لينحصر اللعب بعدها في وسط الملعب وسط اخطاء كثيرة، ولتنتهي المباراة سلبية.