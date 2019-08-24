بايرن ميونخح يسحق شالكة بثلاثية نظيفة

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السبت 24 أغسطس 2019

حقق بايرن ميونخ فوزه الأول في الدوري الألماني هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه شالكه بثلاثة أهداف دون رد، اليوم السبت، على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر المسابقة. سجل أهداف البايرن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "هاتريك"، في الدقائق 20، 50 و75 ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى 4 نقاط قفزت به للمركز الرابع، بينما توقف شالكه عند نقطة واحدة في المرتبة الـ12.

