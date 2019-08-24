ريبيري على مقاعد بدلاء فيورنتينا أمام نابولي

Advertisements

السبت 24 أغسطس 2019

أعلن فينتشينزو مونتيلا وكارلو أنشيلوتي، المديران الفنيان لفيورنتينا ونابولي، تشكيلتي فريقهما استعدادًا للمباراة التي تجمعهما بملعب أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري الإيطالي. ويجلس الفرنسي فرانك ريبيري، المنضم حديثًا لصفوف فيورنتينا، على مقاعد بدلاء فريقه، بعد التحاقه بالفيولا في الساعات الماضية. وجاءت تشكيلتي الفريقين كالتالي: فيورنتينا: "دراجوفسكي، ليرولا، ميلينكوفيتش، بيزيلا، فينوتي، كاستروفيلي، باديلي، بولجار، كييزا، فالهوفيتش، سوتيل". نابولي: "ميريت، دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، ماريو روي، اَلان، زيلينسكي، كاييخون، فابيان رويز، إنسيني، ميرتينز". ل

