شكرا لقرائتكم خبر عن كيليني يمنح يوفنتوس فوزا افتتاحيا على بارما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - «رويترز» (بارما)

منح جيورجيو كيليني قائد يوفنتوس حامل اللقب الفوز بنتيجة 1-0 على بارما في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم (السبت) على الرغم من غياب المدرب الجديد ماوريتسيو ساري الذي يتعافى من إصابته بالتهاب رئوي.

وهز كيليني الشباك في الدقيقة 21 عقب فشل بارما في إبعاد ركلة ركنية بشكل صحيح ليمنح الفريق القادم من تورينو بداية مظفرة في سعيه نحو لقبه التاسع على التوالي في الدوري المحلي.