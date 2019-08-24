شكرا لقرائتكم تعادل سلبى بين حرس الحدود و فاركو وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انتهت منذ قليل المباراة الودية بين فريقى حرس الحدود و فاركو بالتعادل السلبى والتى أقيمت على ملعب أحد فنادق القاهرة ضمن المرحلة الاخيرة لفريق الحرس استعدادا لمباراة بيراميدز فى بطولة كأس مصر .
قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إقامة مباراة بيراميدز أمام حرس الحدود فى دور الثمانية لمسابقة كأس مصر فى تمام الساعة الثامنة مساء الجمعة 30 أغسطس الجارى بدلاً من 28 من نفس الشهر، بملعب بترو سبورت بدلاً من ملعب الجيش ببرج العرب.
وفى حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويعتبر النادى المذكور أولا هو صاحب الزى الاساسى والمسئول عن الكرات التى تلعب بها المباراة
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