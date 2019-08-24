شكرا لقرائتكم دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للزمالك يظهر أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت القائمة الرسمية للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك هوية المدرب العام الجديد للفريق دوسان ستوجنوفيش الذى اعتمد عليه الصربى ميتشو المدير الفنى لتولى منصب الرجل الثانى. وستكون مباراة اليوم هى الأولى للمدرب الجديد للزمالك مع الفريق بعد وصول دوسان ستوجنوفيش للقاهرة قبل ساعات . وينتظر عشاق الساحرة المستديرة فى كافة أنحاء الوطن العربي المباراة المرتقبة للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك ضد ديكاداها الصومالى فى اياب الدور التمهيدى لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال والتى ستنطلق فى تمام الساعة التاسعة مساءاً. Advertisements

الزمالك فاز الزمالك فى المباراة الأولى بسباعية نظيفة حسمت نتيجة التأهل لدور الـ32 للمباراة مباشرة دون النظر لنتيجة مباراة اليوم نظراً لضعف المنافس. ويقود الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك أولى مباريات الرسمية مع الفريق الأبيض بعد التعاقد معه قبل أيام لخلافة خالد جلال المدير الفنى المستقيل على خلفية النتائج السيئة. أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك تشكيلة الفريق والتى جاءت كالتالي.

تشكيلة الزمالك

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